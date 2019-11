Straatroof Voorburg

Op vrijdag 11 oktober 2019 liep het slachtoffer in de Van Wassenaerstraat in de richting van de Koningin Wilhelminalaan in Voorburg.

Op een gegeven moment voelde zij een harde ruk aan haar tas en zag zij de scooter naast zich rijden. Haar tas werd hardhandig van haar afgenomen. Ze zag dat de jongen die achter op de scooter zat, haar tas in zijn hand had. Ze zag de scooter wegrijden door de Von Geusaustraat te Voorburg. Zij hield aan de beroving een pijnlijke schouder over. Op camerabeelden worden de twee verdachten getoond.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.