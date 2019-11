Vermissing 51-jarige vrouw

Omschrijving

Karin Heemskerk zou die avond voor het laatst gezien zijn in het Alrijne ziekenhuis in Leiden. Vermoedelijk zou zij tussen tien uur en half elf thuis zijn gekomen in haar woning aan het Jeltje de Bosch Kemperpad in Leiden. Waarschijnlijk heeft Karin om kwart voor twaalf die avond haar woning verlaten. Sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor. Mogelijk is ze vertrokken met haar zwart kleurige auto een Toyota Aygo met het kenteken 35-ZK-SK. De auto is opvallend omdat er zilverkleurige strepen van de voorkant naar de achterkant lopen. Er wordt een foto van Karin Heemskerk en haar auto getoond.