Diefstal met geweld / ‘woningoverval’ Lage Nieuwstraat Den Haag

Op zondag 20 oktober 2019 wordt een man beroofd in een woning aan de Lage Nieuwstraat in Den Haag.

Omschrijving

Eerder op de dag krijgt het slachtoffer op het Centraal Station in Den Haag een woning aangeboden door twee mannen. De man gaat mee en krijgt toegang tot de woning op de Lage Nieuwestraat en gaat vervolgens de stad in. Daar krijgt hij een bericht dat de verhuurder hem wil spreken. In de woning wachten vijf mannen hem op. Onder bedreiging van een vuurwapen en een mes wordt het slachtoffer beroofd. Ook wordt hij geslagen met het mes en loopt het daardoor verwondingen op. In Team West wordt een getuigenoproep gedaan kent.