Pinpaszaak Stationsweg Den Haag

Op vrijdag 5 juli 2019 wordt in de Albert Heijn op de Turfmarkt in Den Haag een pinpas gebruikt. De pinpas blijkt van diefstal afkomstig te zijn en de pinster betaalt contactloos.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.