Doorrijden na aanrijding Rijswijk

De bestuurder van de auto reed na het ongeval door. Dit gebeurde op de kruising Generaal Spoorlaan en Prinses Beatrixlaan in Rijswijk. De scooterrijder hield er zwaar letsel aan over waaronder een gebroken rib en een verbrijzelde schouder. De politie doet een getuigenoproep.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.