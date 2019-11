Plofkraak parkeerautomaat Rijswijk

In de nacht van zondag 3 op maandag 4 november 2019 werd er een plofkraak gepleegd op een parkeer/betaalautomaat aan de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk.

Met een projectiel proberen verdachten het apparaat op te blazen. De plofkraak mislukt, maar de betaalautomaat raakt beschadigd. De twee verdachten worden getoond op camerabeelden. Ze zijn geheel in het zwart gekleed Ook komt hun vluchtvoertuig, een gereedstaande scooter/brommer in beeld.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelij gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.