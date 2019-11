Explosieven Noordwijk

Omschrijving

Door de klap was er schade aan negen woningen. Later diezelfde ochtend, werd een explosief aangetroffen voor de hoofdingang van Club Home, gevestigd aan De Grent in Noordwijk. Dit explosief was niet tot ontploffing gebracht en kon direct na de vondst worden veiliggesteld voor forensisch onderzoek. Uit onderzoek is gebleken dat de explosieven handgranaten zijn. Het lijkt om een gerichte actie te gaan, de eigenaar van Club Home woont op de Binnenweg. Er worden camerabeelden getoond van een verdachte.