Steekincident Wouwermanstraat Den Haag

Hieraan ging een vechtpartij vooraf. Het slachtoffer meldde zich diezelfde avond in het ziekenhuis met steekwonden. Inmiddels is de verdachte aangehouden maar de politie is op zoek naar getuigen, die omstreeks de genoemde tijd aanwezig waren op dit OV-knooppunt.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.