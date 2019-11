Diefstal bestelbus

Omschrijving

Misschien hoopte deze man ook wel dat er nog iets in de bus zou liggen wat van waarde kon zijn. Met een breekijzer loop hij over het terrein van een bedrijf in Oosterhout. Hij weet de bus, een witte Mercedes Sprinter, open te krijgen en ook aan de praat te krijgen. Het duurt eventjes maar dan lukt het. Met de bus gaat de man er vandoor. De man is kaal, draagt een vest met capuchon en zwarte sneakers. De vraag is duidelijk: wie is dit?