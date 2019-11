Gewelddadige telefoondiefstal in Breda

Een 33-jarige man uit Enschede is op zondag 14 juli 2019 omstreeks 05.00 uur in het centrum van Breda op gewelddadige wijze beroofd van zijn mobiele telefoon.

Omschrijving

Het slachtoffer was uit geweest in Breda. Op de Haagdijk werd hij door twee jonge mannen vastgepakt waarna hij ontdekte dat zijn GSM uit zijn broek was gehaald. Die ‘gasten’ waren inmiddels doorgelopen. Hij activeerde via zijn horloge het alarm van zijn mobieltje en hoorde het afgaan bij het tweetal. Hij ging hen achterna om verhaal te halen. Hij werd daarop meerdere keren met gebalde vuist in het gezicht geslagen. Het slachtoffer moest behandeld worden door een kaakchirurg omdat enkele tanden uit zijn mond geslagen waren. Er zijn camerabeelden met daarop de daders.