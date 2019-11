Vuurwerk door brievenbus van snackbar

In de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 september werd rond 02.00 uur door een jongeman vuurwerk door de brievenbus gegooid van cafetaria Spoorzicht aan de Houtse Parallelweg in Helmond.

Op de beschikbare camerabeelden zien we iemand het terras van de cafetaria op komen lopen. En vrijwel meteen rijdt er ook een scooter langs. De man op het terras steekt iets aan en stopt het in de brievenbus en gaat er meteen weer vandoor. Binnen zien we dat er iets ontploft. Buiten rent de dader richting de scooter die we net zagen en dan blijft hij bij de scooter lopen. Later is te zien dat er twee mensen op zitten. Ze rijden en lopen weg richting de Pastoor Wichmanstraat.

De eigenaren van deze cafetaria kregen op zaterdagochtend 14 september de schrik van hun leven, toen ze merkten dat eerder die nacht vuurwerk door de brievenbus was gegooid. En dat terwijl de eigenaren en hun kleine kindjes boven lagen te slapen. Er had zomaar brand kunnen onstaan... ontzettend gevaarlijk dus.

Vragen

We zoeken in totaal drie personen, want wij denken dat ze alle drie met deze poging brandstichting te maken hebben. Heeft u een vermoeden gekregen bij het zien van de beelden? Laat het dan weten.

We willen ook graag meer weten over een motief. Waarom moest er nou juist bij deze snackbar vuurwerk door de brievenbus? Waarom is deze snackbar doelwit? De eigenaren zelf hebben geen idee uit welke hoek dit komt, want er zijn geen problemen.