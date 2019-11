Gezocht i.v.m. vermissing Naima Jillal

Omschrijving

De man is vastgelegd op beeld toen hij in de buurt was van de woning waar Naima Jillal verbleef als ze in Nederland was. Die woning is aan de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam-Zuid. Daar is Naima Jillal verdwenen.



Uit onderzoek van de afgelopen periode is gebleken dat deze man mogelijk iets te maken heeft met de vermissing van Naima Jillal. Zijn exacte rol is nog niet duidelijk.