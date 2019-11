Babbeltruc: oplichters prikken bloed

Laatste update: 05-11-2019 | 13:13 Zaaknummer: 2019311617 Datum delict: 20-10-2019 Plaats delict: Utrecht

Maar we beginnen met de babbeltrucs waarbij de daders zich voordoen als verpleegkundigen. Ze gebruiken de smoes gebruiken dat ze komen om bloed te prikken en ondertussen stelen ze pinpassen en geld. Ouderen verspreid over het hele land zijn hier in de afgelopen weken slachtoffer van geworden. Ook in Utrecht sloegen deze criminelen zeker drie keer toe. Wie herkent deze oplichters?