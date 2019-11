Vrouw neemt geld weg van een ander uit geldautomaat

Laatste update: 26-11-2019 | 11:06 Zaaknummer: 2019340952 Datum delict: 24-07-2019 Plaats delict: Nijkerk

Een onbekende vrouw neemt een geldbedrag weg dat is blijven liggen in een geldautomaat in een supermarkt aan het Molenplein in Nijkerk, op woensdag 24 juli 2019 omstreeks 16.45 uur.