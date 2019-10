Meerdere pogingen van woninginbraak in zelfde nacht en wijk

Op 2 september 2019 zijn er in Rheden ‘s nachts in dezelfde wijk meerdere inbraakpogingen gedaan.

Omschrijving

De inbraakpogingen vonden plaats bij woningen in de Dorpsstraat, Berggrind, Veerweg en Smidsweg. Er is veel braakschade.

Rond de tijd van de inbraken is er een man gezien bij verschillende woningen. We willen graag weten wat hij daar deed en of hij meer weet.