Nachtelijke diefstallen uit bedrijfsbussen

Omschrijving

De auto’s zijn van een installatiebedrijf gevestigd aan de Industrieweg in Putten. De mannen komen het terrein op door vermoedelijk het hek kapot te knippen. Ze breken de busjes open en nemen de spullen weg.

Diezelfde nacht zien we deze mannen op het terrein van een elektrotechnisch bedrijf aan de Arkerpoort in Nijkerk. Ze gaan ook hier op dezelfde manier te werk. Op de beelden zien we dat ze komen aanrijden in een donkerkleurige stationwagen.