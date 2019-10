Wie herkent deze verdachten van meerdere inbraken?

Omschrijving

Op camerabeelden is te zien dat twee mannen met een witte Transporter aankomen en vervolgens de ruit van een deur vernielen. Eenmaal binnen proberen de mannen de kluizen los te wrikken. Dit lukt niet. De mannen gaan weg en líjken het op te geven.

Dat is niet het geval. Diezelfde mannen breken die nacht omstreeks 03.15 uur ook in bij een bedrijfspand van een autobedrijf aan de Microweg in Nijmegen. Hier is te zien hoe twee mannen met een witte kluis via een vernielde ruit het pand uit lopen richting eenzelfde witte Transporter*.



Opnieuw zien we deze personen, woensdagnacht 31 juli 2019, maar dan bij een winkel aan het Kerkplein in Beuningen. Ze proberen via de schuifdeuren van de hoofdingang binnen te komen. Uiteindelijk lukt hen dat. Op camerabeelden zijn de twee te zien, de één met een oranje steekwagen, de ander met een breekijzer.

*De witte bestelbus blijkt gestolen te zijn bij een bedrijf aan de Kerkenbos in Nijmegen tussen woensdagmiddag 24 juli en donderdag 25 juli 2019. De bus wordt op 26 september jl. gesignaleerd op de A1 en aan de kant gezet. De inzittenden zijn aangehouden.