Duo probeert in te breken in appartement

Twee personen komen aan in een Mini Cooper bij een appartementencomplex aan de Groene Strook in Bathmen, op vrijdagavond 1 februari 2019.

Omschrijving

Waarschijnlijk om een voorverkenning te doen. Want op camerabeelden is later te zien hoe deze twee rondlopen over de balkons van het appartementencomplex. Eén van hen klimt via de gevel naar de 1e verdieping. Ze rommelen bij één van de appartementen en vernielen daar het raam.