Op auto met inzittende geschoten in Klooienberglaan

In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 oktober wordt om ongeveer 02:15 uur een man in een auto beschoten. Hij raakt gewond aan zijn schouder. Op het Harculosepad (bij de IJsselcentraleweg) in Zwolle treft de politie op diezelfde zaterdag 's ochtends een uitgebrande auto aan, een (donker)rode Renault Clio. De politie vermoedt dat deze auto iets te maken heeft met het schietincident.

Vragen

Wie heeft informatie waar of bij wie de donkerrode Renault Clio is geweest, in de periode van woensdag 23 tot en met zaterdag 26 oktober 2019?

Wie is er in de nacht van 25 op 26 oktober 2019 tussen 02:00 uur en 06:00 uur langs het Harculosepad in Zwolle gekomen en heeft de (al dan niet uitgebrande) Renault Clio (zie foto) wel of niet zien staan?

Heeft u iets gezien of beschikt u over camerabeelden of andere informatie die mogelijk bij het onderzoek in deze zaak kan helpen?



Neemt u dan contact op met de politie via 0800-6070. U kunt ook anoniem uw info doorgeven via 0800-7000. Of gebruik hiervoor het tipformulier op deze pagina.