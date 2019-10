Vrouw misleid door nepbericht bank

Omschrijving

Zij logt in via de aangeboden link in het sms-bericht en vult haar gegevens in. Dat het om een geval van smishing gaat weet ze als ze ziet dat op 16 mei 2019 geld van haar rekening is afgeschreven. Op beelden is te zien hoe een onbekende man die avond bij een geldautomaat in de Zaanstreek geld van haar rekening pint.