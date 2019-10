Man ernstig mishandeld na avond stappen in Utrecht

Laat het ons weten via het tipformulier.

Op zaterdagavond 20 juli gaat een Maarssenaar met zijn broer in het centrum van Utrecht stappen. Als zij in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juli rond kwart voor vier naar huis gaan, zien zij dat een jongen op de Hollandse Toren op een fiets staat te springen. De Maarssenaar zegt daar wat van. De jongen begint meteen te schelden, maar de broers hebben geen zin in problemen en lopen door. De jongen komt achter hen aan en valt op de Catharijne Esplanade de Maarssenaar van achteren aan, slaat hem vervolgens buiten bewustzijn en gaat ervandoor in de richting van het Vredenburg. Het slachtoffer wordt met onder andere ernstig gezichtsletsel naar het ziekenhuis gebracht, opgenomen en direct geopereerd. De verdachte wordt vlak voor de mishandeling samen met een maatje van hem afgezet door een rode auto op de Catherijnesingel.

Vragen

Wie is getuige geweest van deze ernstige mishandeling? Het is ook mogelijk dat mensen niet de ernstige mishandeling hebben gezien, maar wel hebben gezien dat de dader op de Hollandse Toren een fiets vernielde. Mogelijk heeft de man die vlak voor de broers over de Catharijne Esplanade liep dat gezien, maar misschien ook andere getuigen.

Wie weet wie de dader mogelijk is? Mogelijk op basis van zijn signalement in combinatie met de rode auto waarmee hij op de Catharijnesingel is afgezet.