Revolver en pinpassen gestolen uit woning in Blaricum

Laatste update: 02-10-2019 | 15:02 Zaaknummer: 2019182612 Datum delict: 21-06-2019 Plaats delict: Blaricum

Op vrijdagavond 21 juni wordt ingebroken in een woning aan de Elbertsveen in Blaricum. Daarbij worden onder andere een Smith & Wesson .22 revolver, munitie en enkele bankpassen gestolen. Met één van die passen wordt rond elf uur die avond gepind bij een geldautomaat in Amersfoort. De man is goed vermomd. Wel valt op dat hij een lichtgrijze jas aan heeft die flink vervilt is.