Wie beroofde man van zijn tas op Gouvernestraat?

Op zondagavond 25 augustus rond 22:30 uur liep het slachtoffer in de Gouvernestraat op weg naar huis. Opeens kreeg hij een duw in zijn rug en werd hij door drie mannen beroofd van zijn tas. De politie roept getuigen op zich te melden.

Omschrijving

Opeens kreeg de man een duw in zijn rug en voelde hij dat er aan hem werd getrokken door drie mannen. Hij kreeg twee a drie vuistslagen in zijn gezicht en werd getrapt waardoor hij op de grond viel. Toen hij opstond en weg wilde rennen, trokken ze aan zijn tas, waardoor hij over een stel fietsen heen viel. In zijn val kwam hij met zijn hoofd tegen een geparkeerde auto aan. Ze hebben zijn tas met inhoud meegenomen. De man heeft behoorlijk veel pijn aan de beroving overgehouden.

Getuigen gezocht

We hopen dat de kijkers van Bureau Rijnmond de drie mannen herkennen op de camerabeelden. Het gaat om drie getinte jongens. Een van de drie droeg een grijze joggingsbroek, grijze pet en een zwart shirt. Hij deelde ook de vuistslagen uit. De daders renden na de beroving de Gouvernestraat uit, de Nieuwe Binnenweg op, langs supermarkt de Coop. Misschien heeft iemand dit gezien. Alle informatie is welkom via 0900-8844 of als u liever anoniem blijft via 0800-7000. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.