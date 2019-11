91-jarige vrouw slachtoffer van straatroof

Het gebeurde op zaterdag 5 oktober rond 16.00 uur. Een 91-jarige vrouw doet haar boodschappen bij een supermarkt aan de President Kennedylaan in Roosendaal. Met de boodschappen en handtas in haar rollator loopt ze naar huis. Ze is nog maar net om de hoek als er ineens iemand langs haar loopt die haar handtas uit de rollator graait en er mee vandoor gaat. De oude vrouw raakt niet gewond, maar schrok enorm.

De vrouw loopt langs het hek en wil daar de hoek om gaan. Vanaf de andere kant van de straat, uit de richting van de snackbar, komt de dader aanlopen. Hij komt steeds dichterbij de vrouw. Eenmaal naast haar graait hij de handtas uit de rollator en rent verder de hoek om. De vrouw blijft verbouwereerd achter. Getuigen zagen hem na de beroving wegrennen. Hij vluchtte een brandgang in richting van de Van Manderlaan. Daarna is hij verdwenen.

Vragen

Het kan ook zijn dat de dader voor de straatroof al even in de buurt heeft rondgehangen. Misschien heeft hij wel gewacht tot hij een geschikt slachtoffer zag. Het zou gaan om een man van ongeveer 20 jaar, hij is ongeveer 1.85m lang, droeg een capuchon en een donkere spijkerbroek met daaronder sneakers en hij had een rugzak bij zich.

Weet u wie deze man is?