Diefstal en verwisseling bankpas en pinfraude

Omschrijving

Op 20 februari 2019 om ongeveer 11.30 uur ging de 34 jarige aangeefster naar de Besterdse Markt. Bij aankomst pinde ze bij de geldautomaat van de SNS,aan de Besterdring. Bij een van de kraampjes wilde ze pinnen, maar ze kreeg te zien dat ze de pincode foutief intoetste. Toen ze haar pas beter bekeek, zag ze dat deze op naam van iemand anders stond. Op de Rabo-app zag ze dat er intussen € 700,- met haar pas was gepind. Tijdens of kort na het pinnen bij de SNS moet de pas zijn verwisseld. De pas die zij in haar bezit had bleek afkomstig te zijn van iemand uit Limburg. Die bleek eerder bij een pintransactie te zijn verwisseld, waarna er € 430,- mee was gepind. Er zijn camerabeelden van een pintransactie.

Wie herkent de pinner?