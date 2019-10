Diefstal pinpas en pinfraude in Bergen op Zoom

Op 26 augustus, tegen 13 .00 uur, was een 62-jarige vrouw bij La Place bij de Wouwse Tol met enkele familieleden. Het was daar op dat moment druk. De vrouw rekende af met haar pinpas. Tijdens het eten bleek dat haar tas openstond. Om 17.30 uur keek ze op haar Rabobank-app en zag dat haar rekening bijna was leeg gepind.

Omschrijving

Er waren pintransacties met haar pas geweest bij een geldautomaat van de Rabobank aan de Jacob Obrechtlaan in Bergen op Zoom. Ook was er op twee locaties in België mee gepind. Vermoedelijk is de pas bij La Place al gestolen nadat haar pincode was afgekeken.