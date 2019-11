Diefstal van mobiele telefoons bij Mediamarkt in Tilburg

Laatste update: 04-11-2019 | 18:42 Zaaknummer: 2019141333 Datum delict: 11-06-2019 Plaats delict: Tilburg

De officier van justitie stelt soms mensen in de gelegenheid zich binnen twee weken bij de politie te melden. Gebeurt dat niet, dan laten we deze mensen herkenbaar in de uitzending zien. Dat geldt onder meer voor deze vier mannen die op dinsdag 11 juni een diefstal pleegden bij de Mediamarkt in Tilburg.