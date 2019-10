Overval op cafetaria 't Pleintje

Omschrijving

Op zondag 8 september rond 21.25 uur was de eigenaresse van cafetaria ’t Pleintje aan de Jupiterstraat in Tilburg, aan het werk. Zij hoorde de deur open gaan en zag twee personen naar binnen lopen. Een van de twee had een hamer vast en sloeg daarmee hard op de toonbank, die daardoor beschadigd raakte. De vrouw zag dat bij de ingang nog een derde persoon stond, die niet naar binnen kwam. Alle drie droegen ze een masker, wit met zwart van kleur. De vrouw riep vervolgens heel hard om de politie. De twee mannen / jongens draaiden zich om en verlieten de zaak. Ze renden in de richting van de Marsstraat. De man van de eigenaresse en haar zoon waren ook in de zaak op het moment van de overval.



Kort voor de overval, rond 21.00 uur, zag een getuige in de buurt van de cafetaria 3 jongens met hoodies staan. Een van hen had een opvallende witte fiets bij zich. Later zag zij ze richting Jupiterstraat lopen. En weer enige tijd later zag ze de drie jongens rennen en op een fiets springen. Ze fietsten toen weg in de richting van de Reitse Hoevenstraat. In de Marsstraat werd korte tijd later een masker terug gevonden en even verderop lag nog een masker op straat.



Wie kent of herkent een of meerdere overvallers of wie heeft informatie over de overval?