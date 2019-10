Phishing en frauduleus pinnen

Omschrijving

Het slachtoffer uit Vlissingen probeerde via Markplaats een paar schoenen te verkopen. Een potentiele koper bleek een geraffineerde dief. De vrouw werd slachtoffer van phishing toen ze onbewust haar bankgegevens aan de dief had gegeven. De beelden zijn opgevraagd tijdens het politieonderzoek. Wie herkent de man, die zeker drie telefoons en een smartwatch ter waarde van 2.500 euro afrekende in een elektronicawinkel aan de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam-Zuid? Het bedrag werd vervolgens afgeschreven van de vrouw uit Vlissingen.