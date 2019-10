Pinfraude na inbraak woning

Op maandag 5 augustus werd er tussen 19:00 en 21:15 uur ingebroken in een woning aan de Breerijt in Bergeijk. Er werd o.a. een bankpas gestolen waarmee dezelfde avond om 21:30 uur werd gepind bij de Rabobank in Veghel. Er werd 1.250 euro opgenomen.

Omschrijving

De pinner staat duidelijk op beeld. Gezien het tijdsbestek tussen inbraak en pinnen is het zeer wel mogelijk dat de pinner ook de inbreker is, dan wel op pad was samen met de inbreker.



Honden in de buurt zouden tussen 20:00 uur en 20:45 uur aan één stuk geblaft hebben. Mogelijk dat de inbraak toen daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De inbreker(s) heeft/hebben de achterdeur geforceerd/open gebroken om binnen te komen. Op de eerste verdieping werd een raam open gezet boven een afdak, mogelijk om als vluchtroute te dienen. Het hele huis is doorzocht, alle spullen werden overhoop gehaald. Er zijn sieraden, wat geld en een portemonnee met bankpas gestolen.