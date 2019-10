Betaalverzoekfraude

Laatste update: 08-10-2019 | 08:33 Zaaknummer: 2019052069 Datum delict: 24-02-2019 Plaats delict: Leeuwarden

Op zondag 24 februari verkocht een 38-jarige vrouw uit Leeuwarden een spelcomputer via Marktplaats. De koper wilde via een betaalverzoekapp het geld naar haar overmaken. De vrouw ging hiermee akkoord en kreeg van de koper een verzoek via de app om 0,01 euro naar hem over te maken. Dit was volgens de koper om haar bankgegevens te controleren. Na het overmaken meldde de koper dat hij spoedig het geld zou overmaken. Het slachtoffer ontving echter geen geld en een dag later zag zij dat er een groot geldbedrag van haar rekening was afgeschreven.