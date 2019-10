Straatroof Zoetermeer

Omschrijving

Dit gebeurde toen hij op een bankje in de buurt van de Gerrit Achterberghove in Zoetermeer, in de wijk Buytenwegh, zat te wachten op iemand met wie hij had afgesproken. Toen hij wilde weglopen werd hij hardhandig tegengehouden en kreeg hij klappen. Daarbij werd zijn portemonnee weggenomen. Op camerabeelden wordt degene die dat heeft gedaan in eerste instantie onherkenbaar getoond. De andere jongens uit de groep zijn inmiddels al aangehouden.