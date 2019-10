Aantreffen overleden mevrouw Hogezijde Den Haag

Omschrijving

Het rechercheteam doet onderzoek naar het overlijden van deze mevrouw. De politie wil graag weten wat er is gebeurd in de woning aan de Hogezijde in het weekend van 28 en 29 september of in de periode daarvoor. Op dinsdag 1 oktober is er een 41-jarieg Hagenaar aangehouden als verdachte in dit onderzoek. Hij zit nog steeds vast en we doen onderzoek naar zijn betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw.