Diefstal sieraad Delft

Deze man had ook een ring in zijn bezit die mogelijk niet van hem afkomstig is. De politie is op zoek naar de rechtmatige eigenaar. Op een foto wordt deze ring getoond. Op de buitenkant van de ring staat; Steven.

Vragen

Herkent u de ring of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.