Beschieting kapperszaak Rijswijk

Agenten treffen bij de kapperszaak meerdere kogelgaten aan in de ramen en het kozijn van de winkel. Ook treffen ze meerdere hulzen aan. Op camerabeelden is zichtbaar dat een persoon om bovengenoemde dag, datum en tijdstip op de Lindelaan staat en met een automatisch wapen meerdere schoten lost waarna hij wegrent.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vetrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06- 57876279.