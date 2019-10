Brillendiefstal Wateringen en Den Haag

Op zaterdag 3 augustus in Wateringen en op vrijdag 30 augustus en zondag 15 augustus in Den Haag steelt een man bij diverse winkels dure merkbrillen.

In korte tijd steelt hij maar liefst 19 gestolen. Zijn buit heeft een totale waarde van bijna 3400 euro. Op camerabeelden is zijn signalement te zien.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.