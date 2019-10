Wie vermoordde Aziz Muhammad?

Aziz Muhammad (40) werd op 8 september 1991, aan de Spangesekade in Rotterdam, gevonden in de kofferbak van zijn eigen auto. Hij was met geweld om het leven gebracht. Dankzij een nieuw DNA-spoor hoopt de politie deze moordzaak alsnog op te lossen.

Omschrijving

Aziz Muhammad komt in 1985 naar Nederland vanuit zijn geboorteland Pakistan. Daar heeft hij een vrouw en vijf kinderen. Hij droomt ervan om zijn familie een beter leven te geven. Hij verblijft de eerste jaren illegaal in Nederland. Aziz werkt als meubel-stoffeerder op verschillende locaties in Rotterdam, waaronder in de Beijerlandsestraat, en woont afwisselend bij familie en vrienden in diezelfde stad.

Ondanks zijn Pakistaanse huwelijk trouwt Aziz in 1988 met een Nederlandse vrouw. Het is een schijnhuwelijk: hij betaalt haar 12.000 gulden in ruil voor het ja-woord. Sindsdien verblijft Aziz legaal in Nederland. Maar ook al staat hij op het adres van zijn ‘echtgenote’ ingeschreven in de wijk Zevenkamp, hij woont nog steeds bij familie en vrienden.



7 september 1991

Op zijn laatste zaterdag werkt Aziz samen met zijn neef in de meubelstoffeerderij. Na hun werkdag kijken ze een film eten ze bij een familielid aan de Haringpakkersstraat. Wanneer Aziz later die avond vertrekt, zegt hij dat hij nog even bij zijn Nederlandse vrouw langs gaat. Daarna zou hij doorrijden naar een feest bij de Pakistaanse ambassade in Den Haag, maar daar is hij nooit aangekomen. De volgende middag, zondag 8 september 1991, vindt een wandelaar het lichaam van Aziz Muhammad. Het ligt in de kofferbak van zijn eigen Toyota Corolla, die geparkeerd staat aan de Spangesekade in Rotterdam.