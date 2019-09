Mannen stelen portemonnee uit winkelwagentje

Laatste update: 12-09-2019 | 08:47 Zaaknummer: 2019143328 Datum delict: 02-04-2019 Plaats delict: Wezep

In een supermarkt aan de Clematisstraat in Wezep, gemeente Oldebroek, kan een klant haar boodschappen niet meer betalen omdat in de winkel haar portemonnee is gestolen.