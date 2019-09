Bejaarde man voor tienduizenden euro’s opnieuw opgelicht

Op vrijdagavond 31 mei 2019 krijgt een bewoner aan de Voorsterweg in Zwolle twee onbekende mannen over de vloer. Zij vertellen de man dat zij weten van de eerdere oplichting van de man en dat ze het nu goed komen maken.

Omschrijving

De twee mannen gaan in de woning eerst met zijn laptop aan de haal en nemen hem daarna mee in hun auto om geld te pinnen. Ze rijden langs geldautomaten in Elburg, Kampen en Zwolle (Holtebroek) en brengen de man ’s nachts weer naar huis.

Begin juni wordt er bij geldautomaten in Kampen (Oudestraat), Zwolle (Bachplein), Elst (Dorpstraat), Doetinchem, Zutphen en Arnhem (Oostburgwal) duizenden euro’s van de rekening van de bejaarde man gehaald.