Gewond slachtoffer gezocht n.a.v. gewelddadige woningoverval en ripdeal

Een passant zag op woensdagavond 31 juli 2019 omstreeks 17.45 uur twee mannen een woning in de Ostadestraat in Ede uitkomen, na vermoedelijk een mislukte drugsdeal.

De politie trof vervolgens bij aankomst in de woning een zwaargewond slachtoffer aan. De politie is nog steeds op zoek naar twee mannen die in een grijze auto gevlucht zijn, waaronder dus sowieso één gewonde man.

Eén van hen bedreigde de passant met een vuurwapen. Beide mannen liepen vervolgens via het voetpad van de Ostadestraat naar de Rembrandlaan in de richting van de Stadspoort. Kort nadat deze twee mannen waren weggelopen, kwamen er nog twee mannen de woning uit en liepen rustig de Van Ostadestraat uit.

Vragen

Heeft u in Ede of daarbuiten een zwaargewonde man of mannen gezien op woensdag 31 juli of daarna? Weet u wie ze zijn, hoe het nu met hen gaat of waar ze nu zijn, laat het ons weten.

Het signalement van één van de twee mannen:

Het gaat om een man van rond de 30 jaar oud,

Hij is vermoedelijk ook van Turkse afkomst,

Hij is fors gebouwd, en ongeveer 1.80 m lang en heeft een opvallende tatoeage op zijn onderarm. Hij had toentertijd een zwart baardje.

In Opsporing Verzocht op 10 september 2019 een reconstructie van de zaak. We willen graag weten wat er zich precies in die woning aan de Ostadestraat in Ede heeft afgespeeld.