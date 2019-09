Dadergroep achter reeks overvallen Veenendaal gezocht Laatste update: 17-09-2019 | 20:30 Zaaknummer: 2019092844 Datum delict: 08-12-2018 Plaats delict: Veenendaal/Kesteren De politie zoekt een groep jongeren die vermoedelijk schuldig is aan vijf overvallen en een straatroof. Zij zouden al sinds eind 2018 actief zijn in Veenendaal en het nabijgelegen Kesteren. Een 16-jarige jongen uit Veenendaal is aangehouden door de politie, maar naar de andere daders wordt nog gezocht. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving Overval op juwelier in Kesteren Op donderdag 18 april 2019 vielen rond 10.00 uur drie mannen een juwelierszaak binnen aan de Hoofdstraat in Kesteren. Eén van hen bedreigde de juwelier en de andere twee sloegen de vitrines stuk. Vervolgens graaiden ze zoveel mogelijk sieraden tussen het gebroken glas vandaan. Gewond aan het hoofd De juwelier dacht direct te zien dat één van de daders een nepwapen bij zich droeg. Hij probeerde hem zijn zaak uit te werken en moest dat bekopen met een aantal klappen tegen het hoofd. Het slachtoffer raakte daarbij gewond; zijn hoofd zat helemaal onder het bloed. Hulp van omstanders Vanaf buiten zagen collega-ondernemers en voorbijgangers dat er iets aan de hand was bij de juwelier. Een aantal van hen ging naar binnen en raakte in gevecht met de overvallers. Vrij snel daarop gingen de daders ervandoor. Aanhouding 16-jarige dader Terwijl de drie overvallers met de buit probeerden weg te rijden op een scooter, reageerde een alerte getuige. Hij duwde één van de overvallers van de scooter en ging bovenop hem zitten; dat was de aangehouden 16-jarige. De andere twee daders zijn wél ontsnapt. Grotere groep daders De daders behoren vermoedelijk tot een grotere groep, waarschijnlijk afkomstig uit Veenendaal en omgeving. De politie denkt dat zij achter veel meer incidenten zitten in de weken en maanden voorafgaand aan de overval in Kesteren. __ De dadergroep is in Veenendaal waarschijnlijk ook verantwoordelijk voo Zondag 7 april: overval op een snackbar aan de Kerkewijk. De twee daders gingen er beiden op de fiets vandoor. Zaterdag 30 maart: overval op een snackbar aan de Valleistraat. Drie jonge mannen die op een gestolen scooter reden, bedreigden er de medewerkers en een aantal klanten. Vrijdag 22 maart: drie mannen, gewapend met een metalen pijp en een schroevendraaier, sloegen toe bij een Jumbo-filiaal aan de Doctor Slotemaker de Bruïnestraat . Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. Donderdag 27 december 2018: straatroof in het centrum. Het slachtoffer (16) kreeg in het Achterstraatje klappen van een groepje jonge mannen en moest zijn Parajumpers-jas aan hen afgeven. Zaterdag 8 december 2018: overval op een Aldi-filiaal aan de Doctor Slotemaker de Bruïnestraat gepleegd door twee daders die vermoedelijk ook tot dezelfde dadergroep behoren. Gestolen scooters De overvallers hebben gebruikgemaakt van gestolen scooters die telkens zijn teruggevonden in Veenendaal. Ze zijn ook gestolen in Veenendaal, met uitzondering van één scooter die is gestolen in Ede. De politie vermoedt daarom dat de daders afkomstig zijn uit Veenendaal, maar mogelijk een link hebben met Ede.

Vragen -Wie zijn de overvallers/straatrovers? -Wat is er gebeurd met de in Kesteren gestolen sieraden? -Wie heeft informatie over de gestolen jas van het merk Parajumpers? Alle informatie om ze te vinden is welkom, geef het door via de tiplijn: 0800 - 6070. Als u uw naam liever niet wilt zeggen, meld uw informatie dan anoniem. Bel gratis 0800-7000 of gebruik het online formulier van Meld Misdaad Anoniem .