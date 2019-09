Diefstal uit woning na insluiping

Laatste update: 11-09-2019 | 17:27 Zaaknummer: 2019164929 Datum delict: 05-06-2019 Plaats delict: LOPIKERKAPEL

Een 15-jarig meisje wordt op woensdagavond 5 juni geconfronteerd met een doodenge situatie. Ze is huiswerk aan het maken in haar kamer en moet even naar het toilet. Op de overloop staat ze oog in oog met een vreemde man. Ze staat perplex.