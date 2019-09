Gewapende overval op nachtportier hotel

Laatste update: 11-09-2019 | 17:38 Zaaknummer: 2018334086 Datum delict: 20-11-2018 Plaats delict: De Bilt

Een nachtportier van een hotel in De Bilt wordt in de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 november 2018 opgeschrikt door een markante, gewapende overvaller. De 23-jarige nachtportier denkt in de eerste instantie dat het een grap is. De overvaller heeft een duikbril op, een geelgroen trainingsjack aan en zijn pistool ziet er nogal nep uit. Maar toch is het ernst.