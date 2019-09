Plofkraak in Amersfoort

Laatste update: 19-09-2019 | 10:46 Zaaknummer: 2019206918 Datum delict: 12-07-2019 Plaats delict: Amersfoort

In de vroege ochtend van vrijdag 12 juli worden buurtbewoners van De Wouda in Amersfoort opgeschrikt door een enorme klap. Vier mannen in donkere regenjassen zijn bezig met een plofkraak bij een pinautomaat van ABN Amro. Het gebeurt even na 5.00 uur. Meerdere buurtbewoners zien kort daarna vier mannen op twee scooters met een noodgang wegrijden.