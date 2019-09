Schietincidenten Juwelier Utrecht

Laatste update: 05-09-2019 | 11:59 Zaaknummer: 2019219151 Datum delict: 21-07-2019 Plaats delict: Utrecht

Op 22 en 24 juli 2019 is er geschoten op Juwelier Nawar aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. De zaak was net twee weken geopend. Beide schietincidenten waren in de nacht. Er is niemand gewond geraakt.