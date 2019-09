Vechtpartijen na festival in Utrecht

Laatste update: 19-09-2019 | 11:15 Zaaknummer: 2019239752 Datum delict: 10-08-2019 Plaats delict: Utrecht

Na afloop van het feest 'Vunzige Deuntjes' op 10 augustus in Tivoli-Vredenburg in Utrecht, braken op straat in korte tijd meerdere vechtpartijen uit. De politie zoekt daders én slachtoffers. Als het feest is afgelopen begeleiden de beveiligingsmedewerkers de 2500 bezoekers naar buiten. Daar ontstaat een vechtpartij waarbij de politie hard ingrijpt. Ondertussen ontstaan nog meer opstootjes. Er is veel politie-inzet nodig om de rust weer terug te laten keren.