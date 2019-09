Straafroof parkeerwachter Zandvoort

Omschrijving

De parkeerwachter was aan het werk bij parkeerplaats De Watertoren aan de Thorbeckestraat te Zandvoort. Een Duits sprekende man vroeg hem de weg en even later beroofde hij de parkeerwachter van het parkeergeld dat hij bewaarde in een heuptas. Er was voor honderden euro’s aan parkeergeld buitgemaakt door de verdachte. Na de beroving rende de man weg via de Westerparkstraat en in de Oosterparkstraat raakte het slachtoffer de dader kwijt.

Signalement: