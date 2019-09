Babbeltruc 89-jarige vrouw

Op maandag 13 mei 2019 is een 89-jarige vrouw door middel van een babbeltruc door twee vrouwen bestolen van haar bankpas. Later die dag zijn er met die bankpas betalingen verricht in verschillende winkels. De politie is op zoek naar de verdachten.

Omschrijving

De 89-jarige vrouw wordt op 13 mei op haar huistelefoon gebeld door een vrouw die zegt van een organisatie voor ouderen te zijn. De vrouw biedt aan om een boeket te komen brengen. Het slachtoffer is zich van geen kwaad bewust en geeft toestemming. Even later staan er twee vrouwen met het boeket voor de deur en bieden aan om de bloemen gelijk maar even in een vaas te zetten. Als de vrouwen even later weer vertrekken hebben zij vermoedelijk de bankpas van het slachtoffer uit de woning gestolen. Het vermoeden bestaat dat de pincode eerder die dag is afgekeken toen het slachtoffer een bedrag opnam bij een geldautomaat.

Later die dag worden er allerlei aankopen met de pas gedaan bij verschillende winkels aan het Koningsplein. Het slachtoffer krijgt enige tijd later bericht van de bank dat haar bankpas op straat is gevonden. Als zij haar bankrekening controleert ontdekt ze tot haar grote schrik de flinke bedragen die zijn afgeschreven. Er zijn camerabeelden van de vrouwen die aankopen doen met de bankpas van het slachtoffer. Rechercheurs onderzoeken of deze vrouwen ook verantwoordelijk zijn voor de babbeltruc.

De vermoedelijke identiteit van één van de vrouwen op de camerabeelden is bekend. Om die reden wordt zij niet herkenbaar getoond. Het onderzoeksteam wil heel graag weten wie de andere vrouw op de beelden is. Heeft u informatie voor het onderzoeksteam? Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.