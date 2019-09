Overval koerier Kamperfoelieweg

Omschrijving

Een koerier van een bedrijf dat onder meer sigaretten levert, is op die betreffende middag bezig met een levering bij een bedrijf aan de Kamperfoelieweg. Wanneer hij even iets uit zijn bus moet pakken, duiken er plotseling twee mannen achter hem op. De koerier wordt meerdere keren hard geslagen. Hij weet weg te komen bij de bus. Kennelijk vinden de overvallers niet wat ze hoopten, want ze vragen de koerier op afstand waar de sleutels zijn. De twee mannen houden het dan ineens voor gezien en rennen weg in de richting van Mosveld. Het slachtoffer blijft zeer geschrokken achter. Hij heeft meerdere zwellingen en kneuzingen in zijn gezicht aan de overval overgehouden. De daders zijn op camerabeelden vastgelegd en van hen is het volgende signalement bekend:

Verdachte 1

• Man met een licht getinte huidskleur

• Tussen de 1.70 en 1.75 meter lang

• Mager postuur

• Tussen de 20 en 30 jaar oud

• Dunne wenkbrauwen

• Donkere ogen

• Kleine neus

• Iets ingetrokken/ingevallen wangen

Verdachte 2

• Man met een iets gezet postuur

• Ongeveer 1.85 meter lang

• Droeg een capuchon over zijn hoofd en iets voor zijn mond

• Had een zonnebril op met een goudkleurig montuur en zwarte glazen

Rechercheurs spreken graag met mensen die de daders herkennen of die informatie over hen of de overval hebben. Informatie kan worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.