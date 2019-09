Woningoverval Tondenpad

Omschrijving

Op dinsdag 16 april 2019 is een 72-jarige bewoonster rond 21.30 uur thuis in haar woning muziek aan het luisteren. Op de achtergrond staat de wedstrijd Juventus-Ajax aan wanneer de deurbel gaat. Mevrouw verwacht een pakketje voor haar zoon, dus zonder argwaan opent ze de deur. Een man in een postbezorgersjas staat voor de deur met een pakket, maar hij heeft ook een wapen in zijn hand. Vermoedelijk een stroomstootwapen. De vrouw wordt direct gedwongen om naar de woonkamer te lopen. Naast deze zogenaamde bezorger komen nog twee mannen de woning in. Er wordt geld geëist iets wat mevrouw niet in huis heeft. De vrouw moet op de bank plaatsnemen en haar handen en voeten worden vastgebonden.

De mededaders gaan naar de bovenverdieping en hebben daar verschillende tassen, kleren en schoenen gepakt. De nep-bezorger blijft bij de vrouw in de woonkamer. Hij maakt een nerveuze indruk en eist nogmaals geld. Ook spreekt hij haar aan met ‘u’. Omdat mevrouw alleen een klein geldbedrag in huis heeft, neemt hij dat maar mee. Wanneer de telefoon van mevrouw plotseling muziek afspeelt wordt het hem dusdanig heet onder de voeten dat hij er vandoor gaat samen met zijn mededaders. De vrouw blijft fysiek ongedeerd, maar zeer geschrokken achter. Ze weet zichzelf los te krijgen en niet lang daarna is de politie ter plaatse.

Van één van de verdachten - de man zich voordeed als postbezorger - zijn zeer duidelijke camerabeelden. De recherche wil graag weten wie hij is. Hij wordt tussen de 20 en 30 jaar oud geschat, heeft een licht getinte tot getinte huidskleur, is ongeveer 1.80 meter lang en heeft een normaal postuur. Omdat het slachtoffer de andere twee verdachten niet goed heeft gezien en zij op de camerabeelden goed vermomd zijn, is er geen goed signalement van hen.

Ook informatie over de andere twee verdachten of de woningoverval zijn zeer welkom. Informatie kan worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie via het onderstaande tipformulier door te geven.